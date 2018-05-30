ср, 30.05.2018
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  • Британка съела стейк размером с ее лицо за 18 минут

Британка съела стейк размером с ее лицо за 18 минут

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ФОТО: Instagram

Блогер Кейт Оуэнс записала на камеру процесс поедания огромного говяжьего стейка весом в 2,2 килограмма. 24-летняя британка справилась с гигантским куском мяса всего за 18 минут.

По словам Кейт, это был самый большой стейк, который она когда-либо видела: «Он был буквально того же размера, что и мое лицо».

Поначалу Оуэнс была уверена, что не справится с поставленной задачей. Однако все сомнения развеялись, когда она откусила первый кусок. Перед этим блогер даже попросила множество разных соусов, чтобы разнообразить вкус мяса. Тем не менее вкус говядины был, по словам девушки, «настолько изящным», что соусы вообще не понадобились.

После успешного выполнения своеобразного челленджа девушка расстроилась, что все закончилось. Она пообещала когда-нибудь повторить «мясной» эксперимент, передает Lady.mail.ru.

Кейт Оуэнс прославилась в Сети благодаря поеданию огромных порций еды за один присест. Например, ей уже удалось в рекордные сроки съесть 2,5-килограммовый бурито, два килограмма лошадиного корма и бургер с одиннадцатью котлетами.

A post shared by Kate Ovens (@kate.ovens) on

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