Как правильно смывать хлорку и морскую соль с волос

В чем вред морской соли

Сама по себе морская соль полезна для волос, она насыщает их микро- и макроэлементами. А вот обратный эффект начинается именно в тот момент, когда ты выходишь из моря, и солнечные лучи начинают разрушать поверхностный защитный слой волос. Влажные локоны лишены защиты и становятся чувствительными к любым внешним воздействиям, чешуйки кутикулы перестают прилегать друг к другу. Из-за этого поверхность волоса становится шероховатой и свет уже не может отражаться от нее равномерно, пишет Lady.mail.ru.

Все это приводит к тому, что волосы теряют блеск (окрашенные волосы вообще могут приобрести чуть зеленоватый оттенок), становятся жесткими и ломкими.

Что плохого в хлорке

С хлоркой в бассейне не лучше: она делает волосы жесткими и тусклыми. Опять же под солнцем они еще и теряют естественный блеск.

Кстати, есть мнение, что в цивилизованном мире хлорку для очищения бассейнов почти перестали использовать. Увы, это не так. Да, для маленьких площадей используют другие формы обработки воды (к примеру, озонирование, ультразвуковую санификацию), но нет доказательств того, что эти же способы можно эффективно применять обеззараживания большой площади.

Как смывать соль и хлорку с волос

В качестве профилактики «заболевания» наноси на кончики волос питательную маску или кондиционер (выбери их по типу своих волос), это поможет чешуйкам волосы не впадать в панику не пушиться и не становиться слишком сухими. Да-да, это лучше делать перед походом в бассейн или на море.

А для прогулки по городу под палящим солнцем нанеси на длину и кончики несмываемый спрей (с экстрактом семян подсолнечника или витамином Е). И не забывай носить головной убор. Стилисты советуют в бассейн еще и шапочку надевать.

Зачастую именно после морской соли появляются обманчивые милые кудряшки – на самом же деле волосы очень пересушены и им нужна экстренная помощь. Многие специально оставляют соль на волосах, чего делать ни в коем случае не стоит.