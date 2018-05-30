41-летняя Диана Крюгер впервые станет матерью

Об предполагаемом интересном положении Дианы стали говорить после Каннского кинофестиваля, где актриса пыталась скрыть фигуру под свободными платьями, не посещала вечеринок и не употребляла алкоголь. Пока сама актриса информацию никак не прокомментировала, однако слухи изданию Us Weekly уже подтвердили несколько источников, пишет Deti.mail.ru .

Для Дианы ребенок будет первым, а у Ридуса уже есть 18-летний сын от отношений с топ-моделью 90-х Хеленой Кристенсен. С Крюгер Норман познакомился в 2015 году, об их романе стало известно в 2017 году.