Пять признаков того, что ребенок еще не готов к лагерю

Предложите ребенку поехать в лагерь и последите за его реакцией. Он обрадовался или сильно разволновался? Приходилось ли ему уже находиться так долго без вас вдали от дома? Если нет, то попробуйте для начала дневной лагерь. Если ребенку понравится, то уже можно попробовать вариант с круглосуточным пребыванием, пишет Deti.mail.ru.

Если же поездка – дело решенное и «порепетировать» в дневном лагере не получится, то вот главные признаки того, что ребенок не готов к лагерю, и с этим нужно срочно что-то делать.

1. Не умеет позаботиться о себе

Сюда входит не только умение ребенка помыть руки и почистить зубы, но и умение ориентироваться в своих вещах и поддерживать в них порядок. Собирая чемодан, юный путешественник должен обосновать свой выбор и сам сложить вещи так, чтобы знать, где и что лежит.

Также лагерь не очень-то подходит ребенку, который очень привередлив в еде. Вообще родителям нужно понимать, что в лагере никто не будет ходить следом за детьми, одевать их, кормить, мыть им руки, собирать их вещи, заправлять постель и так далее.

2. Не может длительное время находиться без родителей

Родители и сами испытывают стресс при мысли, что ребенок надолго уедет из дома, переживают массу страхов, тревог и так далее. А уж ребенок – и подавно.

Безусловно, все дети скучают по дому, по родителям, но у всех разная частота и глубина проявления этих чувств. В этом вопросе важен предыдущий опыт ребенка: как часто он бывает без родителей, есть ли у него опыт ночевки в гостях, у друзей.

Если ребенку очень трудно без родителей, он плачет, не может себя занять, перестает есть и спать, то не стоит надеяться, что в лагере это исчезнет само по себе.

3. Не умеет соблюдать правила

Такое умение необходимо и для совместной жизни, и для безопасности. К сожалению, часто дети не знают, что такое правила, и воспринимают их как запреты и ограничения.

Отчасти так и есть, но, с другой стороны, правила дают им возможность действовать в определенных границах, быть правыми или неправыми в различных ситуациях, отстаивать свои интересы и безопасность.

4. Не умеет общаться

Дети будут хорошо чувствовать себя в лагере, если у них сложатся хорошие отношения в группе. Во многом это зависит, конечно, от самих детей, от того, как они умеют дружить, ну и, конечно же, от того, какие условия создают для этого вожатые.

Лагерь – это коммуникативный тренинг, где нужно учиться находить общий язык с другими. В противном случае есть риск остаться без друзей.

Также в лагере будет трудно ребенку-интроверту, меланхолику, который быстро устает от детей, общается преимущественно со взрослыми или предпочитает одиночество.

5. Не хочет ехать в лагерь

Поначалу ребенок с энтузиазмом воспринял идею отправиться в лагерь. Но чем ближе дата поездки, тем меньше желание ребенка туда ехать. А может, он вообще туда не хочет?

Как подготовить ребенка к лагерю

1. Чтобы понять, готов ваш ребенок к поездке или нет, можно для начала оставить его на 1-2 дня у родственников или у близких друзей.

2. Для первого раза не стоит отправлять ребенка в лагерь на долгое время. Пускай первая самостоятельная поездка продлится неделю, максимум – полторы.

3. Место отдыха стоит выбрать как можно ближе к дому, чтобы вы могли приехать к вашему ребенку и поддержать его.

4. Постарайтесь психологически подготовить ребенка к разлуке и новому коллективу. Расскажите ему истории из собственного пионерского детства, объясните, как это здорово – завести новых друзей из разных уголков страны.

5. Обязательно познакомьте ребенка с теми условиями, в которых он будет жить.

6. Будьте внимательны к эмоциям, опасениям и переживаниям ребенка. Поддерживайте и ободряйте его. Постарайтесь проводить ребенка до места отдыха.