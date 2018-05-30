Узнайте, какому молоку отдали предпочтение эстонские кофейные эксперты

«Каждый бариста и кофейный гурман знает, какую важную роль играет качественное молоко в приготовлении кофейного напитка. Идеальное молоко должно не маскировать вкус качественного кофе, а оттенять его. Текстура покрывающей напиток молочной пены должна быть нежно-шелковистой, кремообразной, но при этом достаточно плотной», – рассказала координатор соревнований фестиваля Силле Кюттнер, проводившая исследование.

В ходе исследования были опрошены 115 экспертов в области кофе, принимавших участие на фестивале в сессии для специалистов данного профиля. У экспертов поинтересовались, насколько на свойства кофейного напитка влияет то, молоко какого производителя используется.

«Более половины респондентов, то есть 54% экспертов кофе ответили, что по их оценкам, молоко разных производителей сильно отличается. В качестве основных варьирующихся критериев были названы разные вкусовые качества и кремообразность, а также ощутимая разница в текстуре и аромате молока», – поделилась мнением экспертов Силле Кюттнер.

Треть респондентов сочли, что производитель лишь в некоторой степени влияет на характеристики молока, и чуть более десятой части заявили, что, по их мнению, производитель не играет никакой роли.

62% участвовавших в исследовании гурманов кофе указали в качестве своего любимого молока для кофе молоко Alma, на втором месте оказалось молоко Farmi, его предпочитают 21% респондентов, и завершает тройку лидеров молоко Tere, которое выбирают 19% ответивших.

Помимо прочего, посетивших фестиваль специалистов в области кофе и кофейных напитков попросили ответить на вопрос, какого типа молоко им больше всего нравится добавлять к кофе.