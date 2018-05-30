Пять вещей, которые делают мужчины, когда встречают свою настоящую любовь

1. Он внимательно слушает тебя.

Обычно женщины — лучшие слушатели, чем мужчины. Но правда в том, что мужчины всегда сосредотачиваются на том, что им интересно в данный момент. Так что когда он не просто слушает тебя, а активно уделяет тебе внимание и со смыслом отвечает — то есть активно слушает — можешь быть уверена, что он любит тебя, пишет Soulpost.ru.

2. Он не боится идти на жертвы.

Идти на жертвы намного легче, когда делаешь это ради человека, которого любишь. На самом деле, влюбленные мужчины чувствуют огромный дискомфорт при мысли, что их женщина несчастна — особенно, если он может сделать хоть что-то.

Потому что когда он идет на жертвы ради тебя, он показывает тебе свою любовь. Он будет почти всегда ставить тебя на первое место, даже если для этого ему нужно изменить планы и выйти из своей зоны комфорта.

3. Он показывает свою уязвимость.

Мужчины очень осторожны с тем, чтобы не показать то, что другие могут посчитать слабостью. Но если он любит, то хочет быть собой. Если он любит, он захочет, чтобы ты знала его настоящим, со всеми его слабостями.

4. Он любит тебя даже в худшие твои дни.

Когда мужчина любит, он считает женщину прекрасной вне зависимости от ситуации — без макияжа, спросонья, в пижаме и пр.

5. Он гордится тобой (и не боится показать это).