Неочевидные факторы, из-за которых вы никак не можете похудеть

Вот пять дополнительных факторов, из-за которых у вас появляются лишние килограммы:

1. Микробиом.

В кишечнике каждого человека живет множество разных микроорганизмов. Мы являемся людьми лишь на 43%, оставшиеся 57% - наш микробиом, который значительно влияет на наш вес, пишет Lifter.com.ua.

Исследование с участием близнецов показало, что даже у генетически родственных людей обмен веществ может быть разным.

Склонность к ожирению зависит от разнообразия и количества бактерий и других микробов в кишечнике.

«Вы никогда не едите в одиночку», - подчеркивают ученые.

На разнообразие микробиома влияют пищевые волокна. Они содержатся в цельнозерновых фруктах, кашах, овощах, орехах, бобах.

2. Генетическая лотерея.

Американские ученые считают, что на 40-70% наш вес зависит от наследственности.

«Это лотерея, - говорит профессор Садаф Фароки.

Гены влияют на аппетит человека, на его вкусовые предпочтения, на количество пищи, которое он может съесть, а также на то, как быстро организм сжигает калории и куда откладывает жир.

Всего таких генов не менее 100 – и это только тех, роль которых доподлинно известна.

3. Время суток.

Диетологи не просто так запрещают есть после 18:00 вечера. Все дело в том, что у нашего организма есть собственные биологические часы. Он быстрее перерабатывает пищу, расщепляет жиры и сахар при дневном свете, а не в темное время суток.

Посменная работа приводит к сбою в работе организма и к набору лишних килограмм. Люди склонны набирать вес и зимой, когда темнеет раньше обычного.

Врачи и ученые рекомендуют плотно завтракать, а ужинать – как можно легче.

4. Обман мозга.

Люди часто недооценивают количество потребляемой пищи. Именно поэтому получают больше калорий, чем им необходимо - на целых 30-50%.

Чтобы не переедать, избегайте визуальных стимулов: поставьте на стол вместо пачки печенья вазу с фруктами.

Во-вторых, замените любимые сладости менее калорийными и более здоровыми лакомствами - медом, орехами, пастилой и т.д. В-третьих, попробуйте уменьшить размер порции хотя бы на 5-10%. Визуально вы этого практически не заметите, зато перестанет увеличиваться талия.

5. Гормоны.

Бариатрические операции - эффективный способ сбросить лишние килограммы. Это происходит не только из-за уменьшения объема желудка. В результате такой операции меняется и гормональный фон человека.

Увеличивается концентрация гормонов, которые делают человека сытым. В одном из экспериментов людям с ожирением кололи микс трех гормонов, контролирующих аппетит.