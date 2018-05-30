Спасение от жары: как сделать термальную воду для лица

Ты можешь как купить термальную воду в любом косметическом магазине, так и сделать самостоятельно в домашних условиях.

Для того чтобы приготовить термальную воду для кожи лица своими руками тебе понадобиться самый основной ингредиент - минеральная вода. Если у тебя жирная и комбинированная кожа лица, тогда используй минеральную воду грузинского происхождения, а вот для сухой, чувствительной и нормальной кожи лица подойдет минеральная вода из карпатских источников, пишет Lady.tochka.net.

Возьми минеральную воду и оставь бутылку на ночь открытой, чтобы оттуда вышел весь газ и лишние соли. Далее перелей минеральную воду во флакон с мелким пульверизатором.

Также можешь сделать термальную воду из отваров, лимона и эфирных масел:

Для жирной кожи подойдет такой рецепт термальной воды: в 100 мл минеральной воды добавь чайную ложку лимонного сока и хорошо перемешай. Лимонный сок хорошо тонизирует, сокращает поры и контролирует уровень жирности кожи.

Для сухой кожи идеальным вариантом станет такой рецепт: возьми на 100 мл минеральной воды половину отвара липы. Эта термальная вода поможет обеспечить дополнительный уход для сухой кожи лица.

Для комбинированной кожи лица лучше использовать термальную воду на отварах: подойдут мята или шалфей, которые уменьшат воспаление и сделают кожу менее жирной.