Необычный десерт: жареное мороженое

Сложно кого-то удивить мороженым, пусть даже и приготовленным в домашних условиях. Но вот такая экзотика, как жареное мороженое, встречается не часто, согласись. Так что записывай рецепт жареного мороженого и удивляй свою вторую половинку.
Чтобы приготовить жареное мороженое, тебе понадобится:
Мороженое пломбир - 1 кг
Ягоды (любые)
Кукурузные хлопья
Яйца - 3 шт
Кокосовая стружка
Жареное мороженое – рецепт приготовления:
Возьми мороженое ложкой, в середину положи по ягодке и скатай в шарик, пишет Lady.tochka.net.
Положи шарики мороженого в морозилку до очень замерзшего состояния (часа на 2).
Тем временем приготовь кляр. Размельчи кукурузные хлопья в блендере или ступке. Взбей яйца. Отдельно высыпь в блюдце кокосовую стружку.
Налей масло в глубокую сковороду и разогрей его до 160-180 градусов.
Достань мороженое из морозилки и тут же обмакни его сначала в яйцо, потом в кокосвую стружку, а затем в кукурузные хлопья.
Можешь повторить это несколько раз, чтоб образовалась толстая корочка.
Когда ты обваляешь все шарики в кляре, отправляй их по одному в горячее масло.
Доставай каждый шарик через 30-40 секунд и выложи на бумажное полотенце.
Сразу же подавай жареное мороженое на стол.
Приятного аппетита!