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Необычный десерт: жареное мороженое

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Мороженое.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Сложно кого-то удивить мороженым, пусть даже и приготовленным в домашних условиях. Но вот такая экзотика, как жареное мороженое, встречается не часто, согласись. Так что записывай рецепт жареного мороженого и удивляй свою вторую половинку.

Чтобы приготовить жареное мороженое, тебе понадобится:

    Мороженое пломбир - 1 кг

    Ягоды (любые)

    Кукурузные хлопья

    Яйца - 3 шт

    Кокосовая стружка

Жареное мороженое – рецепт приготовления:

    Возьми мороженое ложкой, в середину положи по ягодке и скатай в шарик, пишет Lady.tochka.net.

    Положи шарики мороженого в морозилку до очень замерзшего состояния (часа на 2).

    Тем временем приготовь кляр. Размельчи кукурузные хлопья в блендере или ступке. Взбей яйца. Отдельно высыпь в блюдце кокосовую стружку.

    Налей масло в глубокую сковороду и разогрей его до 160-180 градусов.

    Достань мороженое из морозилки и тут же обмакни его сначала в яйцо, потом в кокосвую стружку, а затем в кукурузные хлопья.

    Можешь повторить это несколько раз, чтоб образовалась толстая корочка.

    Когда ты обваляешь все шарики в кляре, отправляй их по одному в горячее масло.

    Доставай каждый шарик через 30-40 секунд и выложи на бумажное полотенце.

    Сразу же подавай жареное мороженое на стол.

Приятного аппетита!

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