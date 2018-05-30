Необычный десерт: жареное мороженое

Чтобы приготовить жареное мороженое, тебе понадобится:

Мороженое пломбир - 1 кг

Ягоды (любые)

Кукурузные хлопья

Яйца - 3 шт

Кокосовая стружка

Жареное мороженое – рецепт приготовления:

Возьми мороженое ложкой, в середину положи по ягодке и скатай в шарик, пишет Lady.tochka.net.

Положи шарики мороженого в морозилку до очень замерзшего состояния (часа на 2).

Тем временем приготовь кляр. Размельчи кукурузные хлопья в блендере или ступке. Взбей яйца. Отдельно высыпь в блюдце кокосовую стружку.

Налей масло в глубокую сковороду и разогрей его до 160-180 градусов.

Достань мороженое из морозилки и тут же обмакни его сначала в яйцо, потом в кокосвую стружку, а затем в кукурузные хлопья.

Можешь повторить это несколько раз, чтоб образовалась толстая корочка.

Когда ты обваляешь все шарики в кляре, отправляй их по одному в горячее масло.

Доставай каждый шарик через 30-40 секунд и выложи на бумажное полотенце.

Сразу же подавай жареное мороженое на стол.