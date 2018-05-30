Пять мифов об уходе за волосами, в которые ты веришь

Фен вредит волосам. Самый популярный миф, в который верят многие девушки. Феном сушит волосы можно, только на низкой температуре. Высокая температура способна сделать волосы ломкими и сухими.

Чем чаще стрижешь, тем быстрее растут волосы. Рост волос зависит от активности фолликулов, а не от того, когда ты последний раз стригла волосы. Подстригание кончиков никак не может влиять на рост волос, поэтому ежемесячно отправляться в салон нет нужды. Подстригай кончики нужно по мере их посеченности, пишет Lady.tochka.net.

Частое мытье волос ускоряет загрязнение. Многие девушки считают, что если часто мыть голову, волосы начинают быстрее пачкаться. Но это не так. Специалисты утверждают, что голову мыть нужно по мере необходимости.

Натуральные маски для волос полезнее покупных. Также самый популярный миф об уходе за волосами. Многие думают, что если полоскать волосы пивом и делать маски из лука волосы станут лучше выглядеть чем с покупными масками и бальзамами. Но ведь не просто так бьюти-бренды создают уйму вариантов средств по уходу за волосами.