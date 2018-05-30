День феминизма 2018: главные слоганы феминисток

Сексуальные домогательства, насилие в семье и обществе, гендерное неравенство, фобии, женоненавистничество, сексуальное рабство, неравные карьерные возможности, запреты абортов, сексизм – это лишь немногие из проблем, которые регулярно поднимают феминистки в своих протестных маршах, акциях и мероприятиях, пишет Lady.tochka.net.

Публикуем для тебя интересные высказывания, цитаты и слоганы сторонниц феминистического движения.

"Будущее за женщинами"

"Вместе мы можем все"

"Хватит терпеть"

"Нет фашизму, гомофибии, сексизму"

"Я женщина, а не объект"

"Сопротивляйся"

"Свобода от насилия"

"Лучшая защита женщины – ее смелость"

"Цветы клумбам - права женщинам"

"Революция женщин начинается сейчас"

"Свобода, равенство, женская солидарность"

"Не твоя лапочка"

"Уберите свои розарии от моих яичников"

"Кухня, мода – это не свобода"

"Я тебе не дорогуша"

"Если вы за равенство, то вы феминистка. Извините, что сказала вам"

"Я говорю нет расизму, мизогинии, гомофобии, трансфобии"

"Вагины рулят"

"Женщины близко"