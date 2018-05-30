День феминизма 2018: главные слоганы феминисток

Международный день феминизма традиционно во всем мире отмечается 30 мая.
Сексуальные домогательства, насилие в семье и обществе, гендерное неравенство, фобии, женоненавистничество, сексуальное рабство, неравные карьерные возможности, запреты абортов, сексизм – это лишь немногие из проблем, которые регулярно поднимают феминистки в своих протестных маршах, акциях и мероприятиях, пишет Lady.tochka.net.
Публикуем для тебя интересные высказывания, цитаты и слоганы сторонниц феминистического движения.
"Будущее за женщинами"
"Вместе мы можем все"
"Хватит терпеть"
"Нет фашизму, гомофибии, сексизму"
"Я женщина, а не объект"
"Сопротивляйся"
"Свобода от насилия"
"Лучшая защита женщины – ее смелость"
"Цветы клумбам - права женщинам"
"Революция женщин начинается сейчас"
"Свобода, равенство, женская солидарность"
"Не твоя лапочка"
"Уберите свои розарии от моих яичников"
"Кухня, мода – это не свобода"
"Я тебе не дорогуша"
"Если вы за равенство, то вы феминистка. Извините, что сказала вам"
"Я говорю нет расизму, мизогинии, гомофобии, трансфобии"
"Вагины рулят"
"Женщины близко"
"К черту традиционные гендерные роли"