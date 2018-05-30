Ученые: если у вас проблемы с весом, не стоит винить наследственность

Было проведено исследование того, какие химические реакции происходят в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) под воздействием разных продуктов питания. Сотрудники Королевского колледжа Лондона проанализировали образцы кала 500 близнецов. Это позволило исключить генетический компонент, сфокусировавшись на изменениях микрофлоры кишечника под воздействием питания, передает Meddaily.ru .

Таким образом специалисты выделили биомаркеры ожирения, приводившие к скоплению жировых отложений в районе талии. А ожирение по этому типу считается самым опасным, ведь оно повышает риск диабета 2-го типа и кардиологических недугов. В целом оказалось, что 17,9% процессов в ЖКТ, контролирующих процесс запасания жира, обусловлены наследственными факторами. 67,7% активности контролируется едой и напитками, поступающими в организм. Значит, большинство людей могут реально контролировать вес за счет диеты и образа жизни в целом.