Девушка из мести обвинила парня в изнасиловании и оказалась на скамье подсудимых

Жительница Англии, которая утверждала, что бывший парень накачал ее наркотиками, а затем изнасиловал, сама оказалась на скамье подсудимых. 18-летняя Ханна Сандовер пошла на ложь, чтобы отомстить возлюбленному за то, что он отказался возобновить их отношения, сообщает Daily Mail.
Ханна встречалась с молодым человеком, который был ее ровесником, почти год, когда они расстались. Девушка утверждала, что села на заднее сиденье авто, так как у нее начались боли в животе. Туда же якобы пересел бывший. По словам пострадавшей, на переднем сиденье сидел ее друг, который был в наушниках и не знал, что происходит сзади него, пишет Life.ru.
Но когда Ханну привезли в больницу для осмотра, то девушка изменила свои показания, сказав, что перед сексом ее накачали наркотиками.
«Он стал напористым и сильно прижал меня, пока я просила его остановиться. Думаю, что он подсыпал наркотики мне в воду, которую я пила», - сказала она.
В итоге в истории Ханны начала сомневаться даже ее семья. Тогда девушка призналась, что у них был секс по обоюдному согласию. И обвинением в изнасиловании она хотела отомстить бойфренду за то, что он отказался с ней снова встречаться. В итоге она признала себя виновной в трате времени полиции.