ср, 30.05.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Девушка из мести обвинила парня в изнасиловании и оказалась на скамье подсудимых

Девушка из мести обвинила парня в изнасиловании и оказалась на скамье подсудимых

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Наручники. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

Жительница Англии, которая утверждала, что бывший парень накачал ее наркотиками, а затем изнасиловал, сама оказалась на скамье подсудимых. 18-летняя Ханна Сандовер пошла на ложь, чтобы отомстить возлюбленному за то, что он отказался возобновить их отношения, сообщает Daily Mail.

Ханна встречалась с молодым человеком, который был ее ровесником, почти год, когда они расстались. Девушка утверждала, что села на заднее сиденье авто, так как у нее начались боли в животе. Туда же якобы пересел бывший. По словам пострадавшей, на переднем сиденье сидел ее друг, который был в наушниках и не знал, что происходит сзади него, пишет Life.ru.

Но когда Ханну привезли в больницу для осмотра, то девушка изменила свои показания, сказав, что перед сексом ее накачали наркотиками.

«Он стал напористым и сильно прижал меня, пока я просила его остановиться. Думаю, что он подсыпал наркотики мне в воду, которую я пила», - сказала она.

В итоге в истории Ханны начала сомневаться даже ее семья. Тогда девушка призналась, что у них был секс по обоюдному согласию. И обвинением в изнасиловании она хотела отомстить бойфренду за то, что он отказался с ней снова встречаться. В итоге она признала себя виновной в трате времени полиции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ