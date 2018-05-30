Девушка из мести обвинила парня в изнасиловании и оказалась на скамье подсудимых

Ханна встречалась с молодым человеком, который был ее ровесником, почти год, когда они расстались. Девушка утверждала, что села на заднее сиденье авто, так как у нее начались боли в животе. Туда же якобы пересел бывший. По словам пострадавшей, на переднем сиденье сидел ее друг, который был в наушниках и не знал, что происходит сзади него, пишет Life.ru.

Но когда Ханну привезли в больницу для осмотра, то девушка изменила свои показания, сказав, что перед сексом ее накачали наркотиками.

«Он стал напористым и сильно прижал меня, пока я просила его остановиться. Думаю, что он подсыпал наркотики мне в воду, которую я пила», - сказала она.