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  • Фанаты раскупили дешевое платье Кейт Миддлтон за считанные часы

Фанаты раскупили дешевое платье Кейт Миддлтон за считанные часы

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ФОТО: Instagram

Голубое платье испанской марки Zara, в котором герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пришла на скачки Houghton Horse Trials, было полностью распродано с официального сайта бренда за считанные часы. Об этом сообщает The Sun.

В воскресенье, 27 мая, Кейт Миддлтон сфотографировали с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой на мероприятии в графстве Норфолк, Великобритания. На ней было легкое летнее платье до колен с вырезом лодочкой и поясом. Небесно-голубая ткань была украшена темно-синим цветочным принтом.

Это платье продавалось в интернет-магазине бренда по цене 69,9 доллара. На данный момент на сайте не осталось ни одного экземпляра.

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