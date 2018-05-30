Фанаты раскупили дешевое платье Кейт Миддлтон за считанные часы

В воскресенье, 27 мая, Кейт Миддлтон сфотографировали с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой на мероприятии в графстве Норфолк, Великобритания. На ней было легкое летнее платье до колен с вырезом лодочкой и поясом. Небесно-голубая ткань была украшена темно-синим цветочным принтом.