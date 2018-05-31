Гороскоп от Василисы Володиной: когда лучше выходить замуж

Овны. Женщинам-Овнам Василиса Володина советует не торопиться со свадьбой. Представительницам этого созвездия лучше сначала заняться карьерой, а потом уже всерьез думать о семейной жизни, передает Rus.tvnet.lv.

Если же Овны свяжут себя узами брака в юном возрасте, то позже будут горько сожалеть об упущенных возможностях. Благоприятное время для вступления в брак – от 27 до 32 лет.

Тельцы. Представительницы этого знака Зодиака, как правило, могут спокойно совмещать семью и работу, поэтому вопрос выбора между личной жизнью и карьерой у них не стоит. Женщинам-Тельцам любовный гороскоп Василисы Володиной советует выходить замуж в возрасте от 24 до 27 лет.

Близнецы. Женщинам-Близнецам перед замужеством необходимо как следует нагуляться.

По словам астролога, ранний брак может покалечить жизнь представительницам этого знака Зодиака. Но и в старых девах тоже оставаться не стоит.

Самый оптимальный возраст для создания семьи – от 26 до 28 лет.

Раки. Женщины-Раки в браке становятся отличными женами и матерями. Забота о муже и детях – это их призвание. Им рекомендуется выходить замуж в возрасте от 18 до 24 лет. Поздний брак не принесет Ракам счастья.

Львы. Женщинам-Львам не стоит торопиться выходить замуж.

Дамам этого созвездия необходимо до брака пожить в свое удовольствие и как следует насладиться мужским вниманием. Благоприятное время для вступления в брак – от 25 до 29 лет.

Девы. Согласно гороскопу от Василисы Володиной, Девам лучше всего выходить замуж в юном возрасте. Именно в браке они смогут набраться необходимого опыта для жизни и найти себя. Женщинам этого знака Зодиака рекомендуется выходить замуж в возрасте от 19 до 24 лет.

Весы. Для женщин-Весов нет конкретного периода для создания семьи. Они смогут познать счастье в браке и в 18 лет, и в 50.

Характер женщин этого знака Зодиака и отношение к мужчинам с течением времени не меняются, так что им не стоит беспокоиться о своем будущем.

Они в любом возрасте смогут найти свою вторую половинку.

Скорпионы. Женщинам-Скорпионам, согласно гороскопу от Василисы Володиной, лучше повременить с замужеством. Однако надолго откладывать этот шаг тоже не стоит. Благоприятное время для свадьбы – от 23 до 26 лет.

Стрельцы. У женщин-Стрельцов есть два благоприятных периода времени для вступления в брак.

Первый период – с 20 до 24 лет, а второй – от 30 до 33. В остальное время астролог Василиса Володина не рекомендует создавать семью. В противном случае ожидает скорый развод.

Козероги. Женщинам-Козерогам рекомендуется выходить замуж в возрасте от 25 до 29 лет. Если же они протянут с замужеством, то их супругу не поздоровится – придется усмирять своенравный характер своей возлюбленной.

Водолеи. Водолеи, как правило, вообще не задумываются о создании семьи и стараются всячески оттянуть этот момент.

Известно точно, что ранний брак – не для Водолеев. Астролог советует им играть свадьбу в возрасте от 28 до 35 лет. К этому времени они успеют насладиться свободой и пожить для себя.