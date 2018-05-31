Елена Милягина: по животу сразу видно, как питается девушка

Мы встретились с Еленой в спортзале People fitness, и она рассказала нам, как питается, тренируется и как готовится к соревнованиям.

Лена сказала, что долго не участвовала в соревнованиях, потому что раньше она занималась в категории боди-фитнес, где должны быть очень хорошо развиты мышцы, а для того, чтобы занять призовые места, надо быть очень сильно накаченной, чего она не хотела. Так что в этот раз Лена решила попробовать себя в категории фитнес-бикини.

Treener Elena Miljagina, 30.05.2018, Foto: Konstantin Sednev / Eesti Meedia ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics

Перед тренировкой Елена начинает делать сушку: «Я люблю однообразно питаться, не люблю тратить кучу времени на готовку еды: яйца отварила, курицу запекла, овощи порезала, сварила рис или гречку, и этого мне достаточно».

Но, как признается сама Лена, ей, конечно, очень нравятся гамбургеры и картошка фри, но позволить она это может себе только раз в две недели или раз в месяц, зависит от физической формы.

«Секрет идеально пресса очень прост, - говорит спортсменка. – Сколько бы девушка пресс не качала, его не будет видно, если она не следит за питанием. Сразу видно по животу, как питается девушка. А питаться надо правильно, сбалансировано, и я за дробное питание. Есть надо каждые три часа с половиной часа небольшими порциями».

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