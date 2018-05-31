Девять предметов женского гардероба, которые сводят мужчин с ума

AdMe.ru решил рассказать, какая женская одежда выгодно преподносит свою хозяйку и вызывает неподдельный интерес у мужского пола. Безусловно, описанные варианты не панацея для всех, по-прежнему нужно учитывать особенности собственной фигуры и стиля.

1. Сарафаны

Пожалуй, сложно придумать более изящный, нежный и женственный наряд, чем сарафан. Правильно подобранный по фигуре, он в прямом смысле превращает женщину в богиню. Именно поэтому летом мужчины становятся смелее и чаще проявляют инициативу познакомиться — невозможно отказать себе в порыве подойти к девушке, которая только что прошла мимо в великолепном платьице, обтягивающем изгибы тела или грациозно развевающемся на ветру.

2. Джинсы скинни

Джинсы скинни стройнят фигуру, визуально удлиняют ноги и подчеркивают аппетитные формы — ну чем не сказка? И это гораздо элегантнее, нежели лосины, так как скрывают недостатки фигуры под плотной тканью. Более того, это тот предмет гардероба, для которого очень просто подобрать верх и аксессуары и создать полноценный образ.

3. Свитера

Уютные свитера, особенно oversize, делают образ очень чувственным и при этом безмятежным. Свитер дает понять, что девушка находится в гармонии со своим внешним видом, может позволить себе носить комфортную одежду вместо откровенной и по-прежнему чувствовать себя красивой и привлекательной.

4. Спортивная одежда и волосы, собранные в хвост

Один факт того, что девушка, возможно, любит спорт, дает ей дополнительные очки в глазах парня. На толстовке показался логотип любимой команды? Еще лучше — это новая тема для разговора. Но основной секрет кроется в том, что девушка в спортивной одежде выглядит более беззаботной и дружелюбной.

То же самое касается хвостиков. Распущенные волосы — это хорошо, но собранные также имеют ряд преимуществ: они дают возможность разглядеть хрупкие плечи, тонкую шею, маленькие ушки. Разве может быть что-то более женственное и утонченное?

5. Платье с разрезом

То, что в женщине важна загадка, — давно известный факт. И лучше всего этот принцип демонстрируют соблазнительные платья и юбки с высоким разрезом. Красивая кожа бедра, лишь периодически попадающая в поле зрения, возбуждает интерес и привлекает внимание получше любого откровенного мини. Только в случае с любым платьем стоит быть осторожнее с расцветкой и рисунками, чтобы случайно не попасть в неловкое положение.

6. Бейсболка

В отношении некоторых женщин бейсболка творит чудеса. Она может создать образ расслабленной, спортивной, уверенной в себе девушки, источающей непринужденную атмосферу, без всяких ужимок. Поэтому если раньше вы относились к кепкам скептически и вспоминали про них только тогда, когда нужно было прикрыть несвежие волосы или скрыть неудачную прическу, возможно, стоит пересмотреть свое отношение к ним.

7. Джинсы с завышенной линией талии