Роза Сябитова о будущем муже: хотелось бы, чтобы он подольше выполнял сексуальные функции

Главная телесваха России Роза Сябитова привыкла задавать неудобные вопросы. Но для «СтарХита» Роза Сябитова согласилась на них ответить.
ДАЖЕ КОГДА МНЕ ИСПОЛНИТСЯ 80, Я… не буду сидеть на попе ровно. Именно поэтому ни за что не уйду на пенсию. Перестану работать, только когда умру. А из своей смерти сделаю пиар-акцию, чтобы дети на ней заработали. Но, надеюсь, это произойдет нескоро... А вот от чего – уже знаю. Василиса Володина предсказала, что убьет меня болезнь Альцгеймера. И так напугала, что я теперь ежедневно тренирую мозг: много читаю, учу стихи... Стала пить лекарства, заниматься зарядкой, переехала за город, дышу свежим воздухом, пишет Starhit.ru.
Я ДО СИХ ПОР НЕ ЗАМУЖЕМ, ПОТОМУ ЧТО… нахожусь в гражданском браке. Но в сентябре, наверное, мы с Ринатом все же узаконим наши отношения.
В РИНАТЕ Я БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮБЛЮ… мужское начало. А не нравится то, что он стареет. Хотелось бы, чтобы подольше выполнял сексуальные функции.
САМЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПОДАРОК, КОТОРЫЙ ПРЕПОДНЕС РИНАТ, – … что согласился быть рядом. С годами поняла: жить со мной тяжело. А Ринат терпит. Хотя и не жалуюсь на отсутствие внимания со стороны сильного пола. Я – эротическая фантазия лиц кавказской национальности и бандитов. Они мне такое в соцсетях пишут...
БОЛЬШЕ ВСЕГО ТРАЧУ ДЕНЕГ НА… строительство своего родового гнезда. Скоро запущу программу на YouTubе, чтобы женщины видели: возвести дом самой, без мужчины, реально. А еще расскажу, как нас на каждом шагу пытаются обмануть. Получится такой фильм ужасов, почти как «Семейка Аддамс», только вместо них – Сябитовы.
КОГДА ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА, ГДЕ Я ПОСТРОИЛА ЧАСТНЫЙ ДОМ, УЗНАЛИ, ЧТО РЯДОМ С НИМИ КУПИЛА УЧАСТОК ВЕДУЩАЯ «ПЕРВОГО КАНАЛА», ОНИ… обрадовались. Решили, что теперь это деревня премиум-класса и подняли цену за сотку. Шучу, что теперь продают не просто землю, а наделы рядом с Розой Сябитовой. Им от соседства со мной одни плюсы. Зимой, например, навалило снега, а я телевизионщиков на съемку пригласила. Позвонила в управляющую компанию, и оттуда молниеносно прислали два трактора, которые расчистили все улицы.
КОГДА ПРИЕЗЖАЮ В СВОЮ УСАДЬБУ… гуляю с собаками – лабрадором Арчибальдом и шитцу Терри. Ухаживаю за звездным садом, который посадили коллеги. У меня рас - тут деревья от Вани Урганта, Димы Диброва, Ларисы Гузеевой... А вот с газоном решила не заморачиваться, гастарбайтеры мне за полторы тысячи рублей все вскопали. Картошку тоже не сажаю, хотя друзья и настаивают, чтобы занялась сельским хозяйством. Нет, отвечаю, увольте – мое поместье для отдыха, не хочу там вкалывать.
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ЧАЩЕ ВСЕГО СМОТРЮ… психологические детективы и диснеевские мультфильмы.
С КОЛЛЕГАМИ, ЛАРИСОЙ ГУЗЕЕВОЙ И ВАСИЛИСОЙ ВОЛОДИНОЙ, ... не встречаемся за пределами студии, потому что так решила Лариса. Это было ее требование – не дружить. Она на первой же съемке сказала, что и так слишком много времени вместе проводим, после выхода из кадра давайте забывать о существовании друг друга. Благодаря этому правилу мы почти за 10 лет совместной работы ни разу не поссорились. Не хотим стать женским проектом типа «Принципа домино», который развалился из-за того, что ведущие поругались между собой.
КОГДА СТОЮ В ПРОБКЕ, И МЕНЯ УЗНАЮТ ЛЮДИ В СОСЕДНИХ МАШИНАХ, ОНИ… улыбаются. Могут попросить автограф, но это редко случается. А вот гаишники, если тормозят, любят поболтать, совета спросить. Однажды нарушила правила, и пришлось два часа давать инспектору психологическую консультацию по поводу отношений с женой, приглашать на «Давай поженимся!», лишь бы права не отнял.
ДОЧЬ ЧАСТО ПРОСИТ, ЧТОБЫ Я… меньше работала. Она по совместительству мой директор, и когда звоню ей с новой идеей какого-нибудь проекта, вздыхает: «Успокойся, лучше книжечку почитай». Привозит пряжу для вязания, хочет, чтобы мама в кресле посидела, мозги отключила.
БРАК КСЕНИИ НЕ РАСПАЛСЯ БЫ, ЕСЛИ БЫ ОНА… не была дочкой звезды. Из-за завышенных ожиданий у бывшего зятя снесло крышу.
НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ СЫН… женился на женщине, с которой вместе уже девять лет, потому что она существенно старше и не сможет подарить мне внуков. У Дениса хороший капитал: квартира, две машины, он унаследует половину имения - готовый завидный жених. Надеюсь, его супругой станет молодая девушка, и они родят не меньше трех наследников. Детскую для них и малышей Ксении я уже почти достроила.
В СВОЕМ ТЕЛЕ МНЕ МЕНЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ… старческий двойной подбородок. Хорошо, что сегодня, чтобы избавиться от него, не требуется хирургическое вмешательство. Достаточно просто сделать липосакцию, что мне и предстоит этим летом в «Клинике академической косметологии», с хозяйкой которой, Людмилой Моисеевой, мы дружим... А в июне планирую еще интимную пластику, чтобы в первую брачную ночь порадовать Рината. Так готовлюсь к свадьбе.