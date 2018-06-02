Звезды соцсетей толкают детей к вредным продуктам, показал эксперимент

Как передает BBC, если дети видят, как популярные блогеры употребляют сладкие и жирные продукты, они сами съедают на 26% больше калорий, чем обычно. По словам экспертов, молодежь очень остро реагирует на изображения в соцсетях. В связи с этим поднимаются вопросы относительно ужесточения требований к рекламе продуктов питания.