Белковые диеты опасны для здоровья сердца, предупреждают ученые

Так, при низкоуглеводной диете сердце теряет способность обеспечивать достаточную циркуляцию кислорода в крови. Это доказали длительные наблюдения за 2440 добровольцами 42-60 лет. Оказалось, люди, потреблявшие белок в больших объемах, имели риск сердечной недостаточности, повышенный на одну треть. В целом риск был в большей степени, если в рационе преобладал молочный и животный белок (49% и 43%). Растительный белок повышал риск на 17%, пишет Meddaily.ru.

К слову сказать, ранее было доказано, что диеты с низким содержанием углеводов опасны для женщин, желающих завести ребенка. Исследователи выяснили, что у женщин, придерживающихся низкоуглеводной диеты, на 30% чаще рождаются дети с дефектами нервной трубки.