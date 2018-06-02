Самые важные факты о кори, которые должны знать родители

Корь является высоко заразной болезнью. Вирус проживает в слизистых носа и горла инфицированного человека, он распространяется при чихании и кашле, сохраняя активность на протяжении двух часов на многих поверхностях в помещении. Первые симптомы кори похожи на грипп. В течение 7-14 дней после инфицирования появляются повышенная температура, кашель, насморк, покраснения и слезотечения в глазах. Через два-три дня после этих симптомов возникают небольшие белые пятнышки внутри полости рта, а потом и красная сыпь, которую считают самым характерным признаком кори. Болезнь может приводить к тяжелым осложнениям. На каждую тысячу заражённых корью эти осложнения наблюдаются у одного-трех человек, причем среди осложнений встречаются пневмония и энцефалит или отёк мозга, способные привести к смерти, пишет Medikforum.ru.

Корь неизлечима, поскольку она вызывается вирусом. Однако прием витамина А может смягчить течение болезни. Зато вакцины против кори очень эффективны, они защищают от заражения этой болезнью на 99%. К сожалению, в последние годы родители начали массово отказываться от вакцинации своих детей, что и привело серьёзной вспышке в России. Первая доза вакцины обычно дается в возрасте от 12 до 15 месяцев, но провести укол никогда не поздно даже во взрослом возрасте. Вторую вакцину вкалывают через чеьтыре недели после первой.