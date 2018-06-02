Самые важные факты о кори, которые должны знать родители

Заболеваемость корью среди детей увеличилась в 27 с половиной раз, достигнув уровня эпидемии. В этой связи эксперты напомнили о важнейших факторах, связанных с этой болезнью.
Корь является высоко заразной болезнью. Вирус проживает в слизистых носа и горла инфицированного человека, он распространяется при чихании и кашле, сохраняя активность на протяжении двух часов на многих поверхностях в помещении. Первые симптомы кори похожи на грипп. В течение 7-14 дней после инфицирования появляются повышенная температура, кашель, насморк, покраснения и слезотечения в глазах. Через два-три дня после этих симптомов возникают небольшие белые пятнышки внутри полости рта, а потом и красная сыпь, которую считают самым характерным признаком кори. Болезнь может приводить к тяжелым осложнениям. На каждую тысячу заражённых корью эти осложнения наблюдаются у одного-трех человек, причем среди осложнений встречаются пневмония и энцефалит или отёк мозга, способные привести к смерти, пишет Medikforum.ru.
Корь неизлечима, поскольку она вызывается вирусом. Однако прием витамина А может смягчить течение болезни. Зато вакцины против кори очень эффективны, они защищают от заражения этой болезнью на 99%. К сожалению, в последние годы родители начали массово отказываться от вакцинации своих детей, что и привело серьёзной вспышке в России. Первая доза вакцины обычно дается в возрасте от 12 до 15 месяцев, но провести укол никогда не поздно даже во взрослом возрасте. Вторую вакцину вкалывают через чеьтыре недели после первой.
Отметим, что корь не является единственной болезнью, которая начала распространяться из-за снижения вакцинации или действенности уколов. Вакцина против свинки менее эффективна, чем против кори и краснухи. Помимо вспышки кори в некоторых странах мира наблюдаются и вспышки свинки. Также отмечаются случаи заражения коклюшем из-за снижения эффективности вакцины. При этом корь теоретически можно полностью истребить. Именно такую задачу поставили все 6 стран-участниц Всемирной организации здравоохранения к 2020 году, и эксперты считают ей реалистичной.