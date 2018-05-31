Фото: молодая мать создала секретные футболки для грудного вскармливания на людях

34-летняя Лорен Хэмпшир и сама длительное время очень нервничала, когда ей приходилось кормить дочку грудью на людях. После этого она и придумала дизайн футболки, предназначенный специально для тех женщин, которые хотели бы сохранить интимность при грудном вскармливании, однако вынуждены проводить эту процедуру на людях. По сути это обычная футболка, в которой есть секретная боковая молния, открывающая специальное отверстие для груди. Вроде бы этот дизайн никак не назовешь революционным или технологичным, но Лорен утверждает, что получает заказы со всего мира. Она даже выиграла специальную бизнес-премию от британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Business 2018 Voom Awards.

«Идея появилась в тот момент, когда я кормила свою младшую дочь, - рассказывает Лорен. - Тогда мне показалось, что должны существовать какие-то более легкие решения проблемы грудного вскармливания для женщин, которым не очень комфортно делать это в публичных местах. Обеих своих дочерей мне часто приходилось кормить на людях, иногда я ощущала себя машиной для производства молока. Мне было сложно отыскать модную одежду, которую я смогла бы носить. Младшая дочь отказывалась от искусственного кормления из бутылки, и в публичных местах мне приходилось доставать грудь. Но закрывать ее одеялом не получалось, потому что дочь начинала плакать», пишет Medikforum.ru.

Лорен всегда любила носить футболки и джинсы еще до рождения детей, но она никак не могла подобрать себе подходящую одежду после того, как стала мамой. Тогда-то она и придумала собственный дизайн. Через некоторое время Лорен объединила усилия со своей свекровью, которая когда-то работала акушеркой и очень хорошо знала весь процесс грудного вскармливания. Вместе эти женщины создали собственный бренд, которые сейчас успешно развивается и продвигает данные футболки.

ФОТО: The Milky Tee Company/Caters / Caters News Agency