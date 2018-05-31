Читайте, до какой температуры можно разогревать утюжки
31 мая 2018 г., 14:19
Утюжки, фен, плойка – это все может сильно испортить ваши волосы, но если вы будете следить за температурным режимом ваших приборов, многих проблем избежите.
Главный технолог компании GHD Тим Мур сказал, что самая оптимальные температура прибора для укладки волос – 185 градусов, а с утюжками выше 200 градусов вообще не стоит и близко подходить к волосам.
Если прядь волос нагреется до 210 градусов, то сгорит за 15 секунд. При 185 градусах у вас получится идеальный локон.