Хотите замуж за принца? Двенадцать жестких правил для женщин из Саудовской Аравии

Абсолютным рекордсменом в вопросе ущемления прав женщин стала Саудовская Аравия. В этой стране многие вещи, которые для европейских дам кажутся простыми и само собой разумеющимися, находятся под запретом. Что касается равенства полов, Саудовская Аравия находится на 129 месте из 134, пишет Fabiosa.ru.

1. Махрам

Женщина не имеет права выходит на улицу одна. Рядом с ней обязательно должен присутствовать представитель мужского пола – муж или родственник. Такой сопровождающий называется махрам. Без его согласия девушка не может сделать практически ничего – ни пойти на работу, ни выйти замуж.

2. Абайая и хиджаб

Здесь все достаточно ясно - с непокрытой головой и в неподобающей одежде появляться на улице никак нельзя. Только черное длинное платье до пят – абайя. А на голове - хиджаб. Насколько строгой должна быть одежда – зависит от каждого региона.

3. Занятия спортом

Не запрещены, но и не одобряются. Только шесть лет назад женщинам этой страны их правительство разрешило принять участие в Олимпиаде.

4. Раннее замужество

Судьба девочек старше 7 лет полностью зависит от отца. Не секрет, что в этой стране невест выдают замуж еще в детстве, нередко до начала полового созревания. Естественно, мужа выбирают родители, и ни о каких браках по любви нет и речи. Здесь очень распространенными являются ранние беременности и роды.

5. Высшее образование

Успокоим всех возмутившихся: учиться в школе, институте и даже за рубежом жительницам Саудовской Аравии можно. Ограничений здесь, конечно, тоже предостаточно. Но самое интересное, что в этом государстве процент получивших образование женщин больше, чем мужчин. Правда его качество оставляет желать лучшего.

6. Семейный очаг превыше всего