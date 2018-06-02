Клубничная "Маргарита": два рецепта летнего коктейля

Суперпопулярный во всем мире коктейль "Клубничная Маргарита" будет идеальным угощением на летней вечеринке. Удивите гостей!
Ингредиенты:
2 чашки измельченного льда
1 чашка клубничного пюре
1 чашка текилы
сок 1 лайма
немного ликера трипл сек
немного простого сиропа
Рецепт приготовления:
Для сиропа смешайте равное количество сахара и воды. Нагревайте до тех пор, пока сахар не растворится. Остудите, передает Segodnya.ua.
Смешайте в блендере лед, клубничное пюре, текилу, сок лайма, трипл сек и простой сироп. Взбейте до однородности, отрегулируйте количество сиропа по вкусу.
Перелейте коктейль в бокалы и подавайте.
Безалкогольная клубничная "Маргарита"
Ингредиенты:
425 г клубники
1/2 чашки апельсинового сока
1/2 чашки газировки
1/4 чашки лаймового сока
лед
цветной сахар – для украшения бокалов
кружочки лайма – для подачи
Рецепт приготовления:
Поместите в блендер клубнику, апельсиновый сок, газировку, сок лайма и лед. Тщательно взбейте.
Смочите ободки бокалов лаймовым соком и переверните их на тарелку с сахаром.
Перелейте коктейль в бокалы, украсьте кружочками лайма и подавайте.