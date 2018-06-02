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Клубничная "Маргарита": два рецепта летнего коктейля

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ФОТО: Alexander Shalamov / PantherMedia / Alexander Shalamov

Суперпопулярный во всем мире коктейль "Клубничная Маргарита" будет идеальным угощением на летней вечеринке. Удивите гостей!

Ингредиенты:

    2 чашки измельченного льда

    1 чашка клубничного пюре

    1 чашка текилы

    сок 1 лайма

    немного ликера трипл сек

    немного простого сиропа

Рецепт приготовления:

Для сиропа смешайте равное количество сахара и воды. Нагревайте до тех пор, пока сахар не растворится. Остудите, передает Segodnya.ua.

Смешайте в блендере лед, клубничное пюре, текилу, сок лайма, трипл сек и простой сироп. Взбейте до однородности, отрегулируйте количество сиропа по вкусу.

Перелейте коктейль в бокалы и подавайте.

Безалкогольная клубничная "Маргарита"

Ингредиенты:

    425 г клубники

    1/2 чашки апельсинового сока

    1/2 чашки газировки

    1/4 чашки лаймового сока

    лед

    цветной сахар – для украшения бокалов

    кружочки лайма – для подачи

Рецепт приготовления:

Поместите в блендер клубнику, апельсиновый сок, газировку, сок лайма и лед. Тщательно взбейте.

Смочите ободки бокалов лаймовым соком и переверните их на тарелку с сахаром.

Перелейте коктейль в бокалы, украсьте кружочками лайма и подавайте.

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