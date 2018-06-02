Клубничная "Маргарита": два рецепта летнего коктейля

Ингредиенты:

2 чашки измельченного льда

1 чашка клубничного пюре

1 чашка текилы

сок 1 лайма

немного ликера трипл сек

немного простого сиропа

Рецепт приготовления:

Для сиропа смешайте равное количество сахара и воды. Нагревайте до тех пор, пока сахар не растворится. Остудите, передает Segodnya.ua.

Смешайте в блендере лед, клубничное пюре, текилу, сок лайма, трипл сек и простой сироп. Взбейте до однородности, отрегулируйте количество сиропа по вкусу.

Перелейте коктейль в бокалы и подавайте.

Безалкогольная клубничная "Маргарита"

Ингредиенты:

425 г клубники

1/2 чашки апельсинового сока

1/2 чашки газировки

1/4 чашки лаймового сока

лед

цветной сахар – для украшения бокалов

кружочки лайма – для подачи

Рецепт приготовления:

Поместите в блендер клубнику, апельсиновый сок, газировку, сок лайма и лед. Тщательно взбейте.

Смочите ободки бокалов лаймовым соком и переверните их на тарелку с сахаром.