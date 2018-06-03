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Воздушный творожный пирог с черешней для летнего чаепития

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Пирог с черешней

ФОТО: Rezeda Kostyleva / PantherMedia / Rezeda Kostyleva

Наступил сезон черешни, а значит, пора сделать что-то очень вкусное с любимой ягодой. Например, открытый творожный пирог! Хорошая новость: если вы больше любите вишню, клубнику или малину, то просто замените ими черешню в рецепте.

Ингредиенты

    400 г творога;

    50 г мягкого сливочного масла;

    3 ст. л. сахара;

    0,5 ч. л. соды;

    мука (для теста и начинки);

    500 г черешни (или любой другой ягоды).

Пошаговый рецепт

1. Перетираем в миске творог, сливочное масло и 2 сл. л. сахара.

2. Добавляем в смесь соду, а затем постепенно вводим муку, пока не получится крутое, но мягкое тесто, пишет Fabiosa.ru.

3. Подготавливаем начинку. Если вы решили делать пирог с черешней или вишней, то надо избавиться от косточек. Малину или клубнику достаточно просто размять в миске.

4. Добавляем к ягодам 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки (или крахмала). Все хорошенько перемешиваем.

5. Распределяем тесто по форме, смазанной маслом. По краям формируем бортики.

6. Выливаем на тесто начинку.

7. Выпекаем пирог в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов примерно 30 минут.

Воздушный пирог с любимыми ягодами готов!

Совет: прежде чем доставать готовый пирог из формы, надо его немного остудить.

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