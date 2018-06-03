Воздушный творожный пирог с черешней для летнего чаепития

Наступил сезон черешни, а значит, пора сделать что-то очень вкусное с любимой ягодой. Например, открытый творожный пирог! Хорошая новость: если вы больше любите вишню, клубнику или малину, то просто замените ими черешню в рецепте.
Ингредиенты
400 г творога;
50 г мягкого сливочного масла;
3 ст. л. сахара;
0,5 ч. л. соды;
мука (для теста и начинки);
500 г черешни (или любой другой ягоды).
Пошаговый рецепт
1. Перетираем в миске творог, сливочное масло и 2 сл. л. сахара.
2. Добавляем в смесь соду, а затем постепенно вводим муку, пока не получится крутое, но мягкое тесто, пишет Fabiosa.ru.
3. Подготавливаем начинку. Если вы решили делать пирог с черешней или вишней, то надо избавиться от косточек. Малину или клубнику достаточно просто размять в миске.
4. Добавляем к ягодам 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки (или крахмала). Все хорошенько перемешиваем.
5. Распределяем тесто по форме, смазанной маслом. По краям формируем бортики.
6. Выливаем на тесто начинку.
7. Выпекаем пирог в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов примерно 30 минут.
Воздушный пирог с любимыми ягодами готов!
Совет: прежде чем доставать готовый пирог из формы, надо его немного остудить.