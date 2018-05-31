Меган Маркл и Амаль Клуни вошли в список самых влиятельных женщин Британии

Амаль редакция выбрала потому, что она является успешным юристом и защитницей прав людей. Меган, по мнению Vogue, также активно ведет социальную жизнь, выступая, к примеру, против расизма. Как написали в издании, она также является "самой узнаваемой женщиной в мире", пишет Segodnya.ua.

Кроме этого ряды выдающихся женщин пополнила и 22-летняя певица Дуа Липа, которая недавно выступала в Киеве на финале Лиги чемпионов.