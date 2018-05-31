Меган Маркл и Амаль Клуни вошли в список самых влиятельных женщин Британии

Британский журнал Vogue во главе с главным редактором Эдвардом Эннифулом составил список 25 самых влиятельных женщин Великобритании. Как ни странно, в нем не оказалось ни королевы Елизаветы II, ни, к примеру, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Однако в список вошли супруга голливудского актера Джорджа Клуни – Амаль Клуни и герцогиня Сассекская, она же Меган Маркл.
Амаль редакция выбрала потому, что она является успешным юристом и защитницей прав людей. Меган, по мнению Vogue, также активно ведет социальную жизнь, выступая, к примеру, против расизма. Как написали в издании, она также является "самой узнаваемой женщиной в мире", пишет Segodnya.ua.
Кроме этого ряды выдающихся женщин пополнила и 22-летняя певица Дуа Липа, которая недавно выступала в Киеве на финале Лиги чемпионов.
В целом, в список вошли женщины в возрасте от 22 до 73 лет, которые, по мнению издания и его главного редактора, являются "выдающимися лидерами". Среди них и политики, спортсменки, журналистки, представительницы мира моды и шоу-бизнеса.