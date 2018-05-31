Ученые рассказали о постепенном и действенном способе похудения

Специалисты рассказали, в рационе должны присутствовать все важные для организма микроэлементы. Важно помнить и о потреблении достаточного количества жидкости. Также специалисты рекомендуют научиться правильно дышать: дыхание должно быть не грудным, а глубоким, при использовании живота. Такая методика очень полезна для постепенного похудения, пишет Medikforum.ru.

Действенным в снижении веса может оказаться контрастный душ, во время которого чередуются потоки холодной и горячей воды. Регулярные массажи помогут снизить проявления целлюлита и поспособствуют расщеплению жировых отложений. С чувством голода может справиться выпитый стакан воды, жевание цитрусовой корочки, жевательная резинка, но без сахара. Таким образом можно «обмануть» мозг: жевательные мышцы работают, но килокалории в организм не поступают.

Ходьбу нужно использовать при любой возможности: поднимание по лестнице вместо езды на лифте, пешая прогулка вместо общественного транспорта, когда имеется запас времени, и тому подобное. Для похудения эксперты советуют приподнять свой рабочий стол. В данном случае каждый час человек начнет терять на 50 килокалорий больше, чем если бы он сидел за обычным офисным столом.