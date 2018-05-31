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  • Перекусы и дробное питание — действительно ли в этом есть польза?

Перекусы и дробное питание — действительно ли в этом есть польза?

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

В настоящее время существует множество программ питания, у каждой из которых есть приверженцы и противники. Каждый из нас привык к определенной культуре приема пищи. Для кого-то нормальным является трехразовое питание, кто-то чувствует себя хорошо, принимая ее дробно.

Польза перекусов

На этот счет существует два убеждения. Одни профессионалы считают, что перекусывать – это хорошо, другие думают наоборот, и это ставит людей, интересующихся правильным питанием, в тупик, пишет Fabiosa.ru.

Перекусы – это отличная привычка, позволяющая получить следующую пользу для организма.

Она дает возможность не переедать во время основных приемов пищи, так как человек приступает к обеду или ужину, не испытывая сильного чувства голода, – он не набрасывается на еду.

Благодаря перекусам можно потреблять больше питательных элементов (витаминов, минералов, белка, клетчатки) за день. Чем чаще приемы пищи, тем большее разнообразие продуктов появляется в рационе.

Дробное питание дает возможность оставаться энергичными и сконцентрированными в течение дня. Небольшие промежутки между приемами пищи не позволяют сахару в крови снижаться ниже нормы. Чем меньше колебания его уровня, тем комфортнее физически и морально человек себя чувствует.

Перекусы позволяют не переедать на ночь, так как плотный полдник помогает сократить размер порции на ужин.

Именно вечерний прием пищи для многих является основным. О нем люди мечтают целый день, а после сбалансированного полдника намного легче отказаться от вредных и калорийных продуктов и ограничиться самим ужином без желания чем-нибудь перекусить уже после него.

Принципы дробного питания

Приемы пищи должны быть через каждые 3-4 часа, не чаще, при легком чувстве голода. Это даст возможность обдуманно подойти к выбору продуктов и блюд, а не поглощать все, что попадется под руку.

Идеи для сбалансированного перекуса:

    50-70 г адыгейского сыра, завернутого в листья салата;

    творог жирностью до 5% с зеленью, овощами или с небольшим количеством свежих ягод;

    горстка орехов (30-40 г) – миндаля, фундука, несоленых фисташек, кедровых орешков;

    натуральный обезжиренный йогурт, желательно приготовленный в домашних условиях, с небольшим количеством фруктов или ягод;

    хумус с нарезанными свежими овощами (морковью, болгарским перцем, огурцами, стеблями сельдерея).

Правильное сбалансированное питание – залог нормального функционирования всех органов и систем. Поэтому крайне важно не только то, что именного оказывается в вашей тарелке, но и когда. Нет ничего сложного в том, чтобы привыкнуть к перекусам, а организм откликнется на такое изменение с благодарностью.

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