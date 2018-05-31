Перекусы и дробное питание — действительно ли в этом есть польза?

Польза перекусов

На этот счет существует два убеждения. Одни профессионалы считают, что перекусывать – это хорошо, другие думают наоборот, и это ставит людей, интересующихся правильным питанием, в тупик, пишет Fabiosa.ru.

Перекусы – это отличная привычка, позволяющая получить следующую пользу для организма.

Она дает возможность не переедать во время основных приемов пищи, так как человек приступает к обеду или ужину, не испытывая сильного чувства голода, – он не набрасывается на еду.

Благодаря перекусам можно потреблять больше питательных элементов (витаминов, минералов, белка, клетчатки) за день. Чем чаще приемы пищи, тем большее разнообразие продуктов появляется в рационе.

Дробное питание дает возможность оставаться энергичными и сконцентрированными в течение дня. Небольшие промежутки между приемами пищи не позволяют сахару в крови снижаться ниже нормы. Чем меньше колебания его уровня, тем комфортнее физически и морально человек себя чувствует.

Перекусы позволяют не переедать на ночь, так как плотный полдник помогает сократить размер порции на ужин.

Именно вечерний прием пищи для многих является основным. О нем люди мечтают целый день, а после сбалансированного полдника намного легче отказаться от вредных и калорийных продуктов и ограничиться самим ужином без желания чем-нибудь перекусить уже после него.

Принципы дробного питания

Приемы пищи должны быть через каждые 3-4 часа, не чаще, при легком чувстве голода. Это даст возможность обдуманно подойти к выбору продуктов и блюд, а не поглощать все, что попадется под руку.

Идеи для сбалансированного перекуса:

50-70 г адыгейского сыра, завернутого в листья салата;

творог жирностью до 5% с зеленью, овощами или с небольшим количеством свежих ягод;

горстка орехов (30-40 г) – миндаля, фундука, несоленых фисташек, кедровых орешков;

натуральный обезжиренный йогурт, желательно приготовленный в домашних условиях, с небольшим количеством фруктов или ягод;

хумус с нарезанными свежими овощами (морковью, болгарским перцем, огурцами, стеблями сельдерея).