Беременна в 54 года: бывшая жена Сильвестра Сталлоне Бриджит Нильсен ждет ребенка

Бриджит замужем за 39-летним итальянским телепродюсером Маттиа Десси — пара сыграла свадьбу в 2006 году. У актрисы уже есть четверо сыновей от предыдущих отношений — 34-летний Джулиан, 28-летний Киллиан, 25-летний Дуглас и 23-летний Рауль. Наверняка Бриджит надеется, что в этот раз у нее родится девочка. Для Маттиа это будет первый ребенок, пишет Deti.mail.ru.

Слава Бриджит Нильсен пришлась на 80-е годы: красавица-датчанка снялась для «Плейбоя» и смогла пробиться в Голливуд. В 1984 году режиссер Дино Де Лаурентис увидел ее на обложке журнала мод и пригласил в свой фильм «Рыжая Соня», где она снялась вместе с Арнольдом Шварценеггером.

В 1985 году она появилась вместе с Сильвестром Сталлоне в «Роки IV» — Бриджит досталась роль жены русского боксера Ивана Драго. После этого фильма Нильсен и Сталлоне поженились. Бриджит снялась и в следующем фильме мужа — боевике «Кобра». Потом последовала картина «Полицейский из Беверли Хиллз 2». Ее брак со Сталлоне был полон страсти и скандалов. В итоге пара развелась в 1987 году. Бриджит вернулась в Европу, где снималась на телевидении и работала моделью.

Личная жизнь блондинки всегда была более чем бурной. Маттиа Десси — ее пятый муж, Сильвестр Сталлоне был вторым. Так же Бриджит приписывают романы с Арнольдом Шварценеггером (во время съемок в «Рыжей Соне») и с Шоном Пенном. К слову, Маттиа Десси далеко не всегда был телепродюсером: до встречи с Нильсен он работал обычным барменом.

A post shared by Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) on May 30, 2018 at 10:07am PDT

A post shared by Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) on Apr 13, 2018 at 10:17am PDT