Женщина продавала белье онлайн и стала миллионером

В 2003 году в поисках дополнительного источника дохода женщина начала перепродавать дешевые вещи в Сети. 15 лет спустя 42-летняя Даттон попала в список тысячи «британских миллионеров eBay», а ее компания Belle Lingerie приобрела статус одного из крупнейших в стране независимых ретейлеров нижнего белья и купальных костюмов, пишет Lady.mail.ru.

«Была зима, мы с мужем приобрели недорогой лыжный костюм и решили попробовать перепродать его. Затем мы купили дешевое нижнее белье и браслеты в аутлете и продали их тоже. Вскоре я поняла, что могу зарабатывать на жизнь, продавая на eBay», - пишет Джанин Даттон.