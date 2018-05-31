Какие вещи обязательно нужно иметь в гардеробе, если вы плюс-сайз? Рассказывает Эшли Грэм

Какие вещи обязательно нужно иметь в гардеробе, если вы плюс-сайз? Рассказывает Эшли, пишет Ok-magazine.ru.

Бюстгальтер без бретелек

Поднимет любой бюст и сделает его неимоверно сексуальным. А вот бретели хлебом не корми, дай сползти с плеч, когда на вас платье-бюстье.

Байкерскую косуху

Эшли говорит, что косуха и мешок с картошкой превратит в шикарный силуэт. А мы верим.

Джинсы-клеш

Этот силуэт уравновешивает объемы бедер и живота (если вас они смущают). А еще джинсы Эшли советует выбирать с особой тщательностью и избегать пэчворк-орнаментов. Последние дают слишком сильный акцент: так, если лоскутная вышивка будет в зоне икр, она визуально их уменьшит, а что в таком случае будет с бедрами догадайтесь сами. И перед тем как купить, сделайте несколько контрольных приседаний в примерочной - так вы убедитесь в носибельности выбранной модели.

Боди

Их Эшли любит за удобство: боди можно носить с джинсами, не беспокоясь о том, что какая-то их часть покажется наружу (чего не скажешь о футболке). Но так же она признает, что боди выглядят чертовски сексуально вместе с полупрозрачными платьями.

Одежда из неопреновых материалов

С такой тканью вам не понадобится никакое утягивающее белье, потому как она и сама всё что нужно скорректирует.

Не бойтесь кроп-топов