Пять незрелых привычек, которые потопят любые отношения

1. Выяснять отношения в переписке.

Да, сегодня переписка в сети — важная составляющая нашего общения. Но если вы ссоритесь по переписке, вместо того, чтобы лично обсудить проблему, это признак незрелости. И это только вредит отношениям, потому что вы не можете видеть выражение лица друг друга, не можете слышать тон и пр. По переписке сложнее понять друг друга, так что не торопитесь выяснить все сразу — подождите до вашей личной встречи, пишет Soulpost.ru.

2. Неправильно использовать спонтанность.

Спонтанность в постели — это прекрасно, как и в других занятиях, но чтобы отношения процветали, больше нужна последовательность. Если вы не умеете строить планы и придерживаться их, ваши отношения обречены даже со спонтанным сексом.

3. Нарушать обещания.

Одно дело, если у тебя случился форс-мажор, и просто обстоятельства помешали сделать то, что ты обещала. Но если ты по своей натуре не выполняешь обещания, это незрелая привычка, которая ни к чему хорошему не приведет.

4. Слишком много писать о ваших отношениях в сети.

Неважно, хвастаешься ты или жалуешься, это незрелое поведение. Вряд ли твоему парню нравится, что ты постишь каждый ваш шаг, возможно даже приукрашая ваши отношения ради красивых фото в Instagram. И тем более ему не понравится, что ты выносишь сор из избы, жалуясь на что-то в сети.

5. Никогда не извиняться.