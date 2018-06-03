Маски с минеральной водой: рецепты для всех типов кожи

Минеральная вода существенно увлажняет кожу, делает ее упругой, молодой, подтянутой и шелковистой. Но для того, чтобы приготовить маску из минеральной воды, сама вода нужна негазированная. Для этого просто налей в стакан необходимое количество минеральной воды и дай ей постоять полчаса перед использованием.

Маска с минеральной водой для проблемной кожи. В стакане минеральной воды разведи сок половины лимона и чайную ложку глицерина. Храни этот лосьон в холодильнике и используй ежедневно для протирания лица утром и вечером, пишет Lady.tochka.net.

Маска для нормальной кожи. На 50 мл минеральной воды - одну чайную ложку овсяных хлопьев и 5 капель сока лимона. Тщательно перемешай и оставь на полчаса для того, чтобы смесь настоялась. Нанеси на лицо, подержи 15 минут. Смой и протри кожу охлажденной минеральной водой.

Маска с минеральной водой для сухой кожи. В 50 мл минеральной воды добавь 2 чайные ложки меда. На 10 минут нанеси на лицо, смой и протри кожу прохладной минеральной водой. Эта маска отлично увлажняет, смягчает и предотвращает преждевременное старение.

Экспресс-маска с минеральной водой. Возьми два небольших полотенца и две чашки, одну с горячей минеральной водой, а другую с холодной, можно добавить кубики льда. Перед каждым компрессом наноси слой питательного крема. Сначала смочи одно полотенце горячей минеральной водой и приложи к лицу, немного подождав, возьми второе полотенце с холодной водой и тоже приложи к лицу. Повтори так 5-6 раз. Эта контрастная маска возвращает упругость, улучшает цвет лица и прекрасно освежает.