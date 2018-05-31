Магия и мистика: новая круизная коллекция Gucci 2019

Во Франции в городе Арль прошел круизный показ новой коллекции Gucci 2019. На этот раз дизайнер Алессандро Миккеле даже превзошел самого себя: модельер решил использовать в показе настоящую мистику и магию. Также дизайнер подогрел, в прямом смысле этого слова, интерес и поразил публику настоящим пылающим огнем подиумом.