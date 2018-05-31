Магия и мистика: новая круизная коллекция Gucci 2019

Во Франции в городе Арль прошел круизный показ новой коллекции Gucci 2019. На этот раз дизайнер Алессандро Миккеле даже превзошел самого себя: модельер решил использовать в показе настоящую мистику и магию. Также дизайнер подогрел, в прямом смысле этого слова, интерес и поразил публику настоящим пылающим огнем подиумом.
Скорее всего, вдохновением на создание новой коллекции послужила поэма "Божественная комедия", так как провести показ Алессандро Миккеле решил на территории Аликамп, который известен благодаря множеству похороненных здесь популярных людей (Святой Генезий и первый епископ Арля), пишет Lady.tochka.net.
В новую коллекцию Gucci Cruise 2019 вошли привычный нам стиль 80-х с яркой и разнообразной цветовой палитрой. Также дизайнер решил показать несочетаемые вещи и аксессуары, которые выглядели оригинально и необычно: маски, готические вещи и религиозные мотивы.
Также неожиданным сюрпризом стало появление Элтона Джона в конце показа. Алессандро Миккеле уже не первый раз сотрудничает с артистом: дизайнер создавал костюмы для концертного тура Элтона Джона.