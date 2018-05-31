«Как бы я хотела умереть»: родившая певица оказалась в тяжелом состоянии

«А теперь расскажу, как было на самом деле», – такими словами начала свой пространный пост Рита Дакота, опубликовав фотографию, на которой запечатлена вместе с дочкой Мией. Певица и ее наследница обмотаны пищевой пленкой.

Артистка призналась, что ей очень сложно открываться перед подписчиками.

«Можете осуждать меня, кидать копья, меряться "у кого жизнь сложнее", отписываться и кричать об этом в комментариях. Но если мой рассказ поможет хоть одной девочке из моего миллиона – это уже не напрасно...» – заявила расхрабрившаяся Дакота, пишут Дни.ру.

Далее Рита объявила, что лишь недавно, наконец, смогла побороть послеродовую депрессию, которой страдала. «Депрессия – это когда ты живешь себе счастливо, искренне улыбаешься, снимаешь влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет, что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь "Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть"» – призналась Рита.

По словам артистки, даже когда она представляла себе, что у других людей жизнь в разы хуже, чем у нее, легче не становилось. Наоборот. «Ненавидишь себя за это уныние еще сильнее, и это замкнутый круг», – отметила певица.

К счастью, сейчас все позади, и теперь Рита намерена поделиться с подписчиками подробностями пережитого и способами борьбы с тяжелым состоянием. «Сейчас, когда мне удалось выбраться из этого морального днища, и я отчетливо осознаю каждую его причину, я хочу поделиться этой историей с самого начала. И готова сделать это, как бы сложно ни было и как бы сильно сейчас сердце не стучало в висках», – завершила свой пост Дакота.