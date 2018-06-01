Людям с низким ростом бывает гораздо тяжелее худеть

Само по себе избавление от лишнего веса это дело непростое. Для многих жертв ожирение даже невыполнимое. Однако рост является одним из факторов, которые влияют на успех данной борьбы. Люди с коротким ростом, которые имеют точно такое же здоровье и уровень активности, как и более высокие люди, значительно реже теряют лишние килограммы. В результате, им необходимо употреблять меньше калорий для того, чтобы похудеть. И хотя на первый взгляд это кажется абсурдным, здесь есть логика. Чем большей мышечной массой обладает человек, тем выше скорость метаболизма. А от этого показателя зависит скорость сжигание лишних калорий, пишет Medikforum.ru.

У высоких людей мышцы больше просто потому, что они выше. А людям низкого роста не только нужно есть меньше, но и учитывать другие факторы, которые влияют на количество сжигаемых калорий. Среди них физические нагрузки, сон и гормоны. Правильное питание и регулярные тренировки могут помочь настроить скорость метаболизма на тот показатель, который даст желаемые результаты. Отметим, что люди низкого роста могут сжигать такое же количество калорий, выполняя те же самые упражнения и за тот же самый период времени, как и более высокие.