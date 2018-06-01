Раскрыт секрет идеальных бровей Меган Маркл

По мнению Райли, в первую очередь брови не должны быть симметричными. «Совершенно нормально, если одна бровь расположена выше другой. Они не должны быть одинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека с абсолютно симметричными бровями. Вместо этого я стараюсь оставлять брови клиентов максимально широкими, а форму — как можно более естественной», — рассказала она, пишет Lenta.ru.