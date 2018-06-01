Назван самый модный купальник сезона

Известные бренды-производители пляжной одежды, такие Hunza G и Solid and Striped, представили свои версии купальника, пишет Lenta.ru.

«Чувствую, эта вещь станет чем-то большим, чем просто одеждой для отдыха на пляже или у бассейна. Многие купальные костюмы напоминают мне олдскульный гламур со стильными деталями. Этот — модный и в то же время функциональный, и это прекрасно», — заметила стилистка Рошель Уайт (Rochelle White).

Популярные блогеры Instagram обратили внимание на тенденцию и начали выкладывать фотографии в таких купальниках в своих аккаунтах.

В мае знаменитости задали еще один тренд: перед пляжным сезоном в соцсетях стали появляться их фотографии в купальниках, натянутых выше бедер. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашян» Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразу несколько снимков в задранных бикини ярко-розового и персикового цветов.