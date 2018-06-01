Синдром недолюбленности: десять признаков людей, которым в детстве не хватило родительской любви

По мнению психологов, самостоятельно определить, что истинной причиной неприятностей стало равнодушие родителей, не так-то просто. Даже если человек подсознательно чувствует, что в детстве его не любили, то верить в это, чаще всего, отказывается! Вот почему первым шагом к избавлению от комплекса недолюбленности становится осознание и принятие существующей проблемы, пишет Fabiosa.ru.

Какие же последствия преследуют детей равнодушных родителей по мере взросления? Можно ли распознать такого человека и как ему помочь?

Психологи назвали 10 ключевых признаков недолюбленных детей.

1. Базовое недоверие к людям

Крики, скандалы и частая смена обстановки крайне негативно влияют на развитие чувства доверия. Если у ребенка не было стабильного и благоприятного эмоционального окружения (в первую очередь, в родительской семье), то, скорее всего, ему будет очень сложно научиться доверять людям. А это, в свою очередь, гарантирует трудности в личной жизни.

2. Сложные любовные отношения

Взрослый, который в детстве страдал от недостатка любви, будет и в своей личной жизни стремиться к тому, что ему привычно: к токсичным людям и зависимым отношениям. Многие недолюбленные дети, повзрослев, "заболевают" несчастной любовью. Женщина может изначально выбирать для себя слишком сложный объект (например, женатого человека) и мучиться с ним всю жизнь. Мужчины же склонны менять половых партнерш: таким образом они раз за разом пытаются убедиться в том, что достойны любви.

3. Неумение управлять эмоциями

По мере взросления дети учатся интерпретировать чужие эмоции и выражать собственные чувства через слова и жесты. Недолюбленный ребенок может так и не научиться контролировать страх и понимать свои негативные эмоции. Следовательно, он так и не обретет стойкость к эмоциональному давлению.

4. Страх совершить ошибку

У детей, которых воспитывают равнодушные родители, часто возникают серьезные проблемы с осознанием чувства собственного достоинства. Обычно это проявляется в виде нерешительности и сильного страха совершить ошибку.

5. Вечные дети

Те, кого недолюбили в детстве, как правило, не собираются взрослеть. Они словно решают остаться детьми на всю жизнь: полагают, что все вокруг им что-то должны, ужасно себя ведут, капризничают, страдают от зависимостей, отказываются работать, не заводят семью и т. п.

6. Склонность к депрессии и повышенная тревожность

Недолюбленные в детстве люди часто имеют проблемы с психическим здоровьем. Чаще всего эмоциональная холодность родителей аукается их повзрослевшим детям депрессивными состояниями и хронической тревожностью.

7. Обостренная ранимость

Людей, которые не получили достаточно любви и внимания от близких, постоянно преследует страх быть отвергнутым. Как и неуверенность в себе, эта фобия указывает на то, что в детстве человек чувствовал себя нелюбимым и ненужным.

8. Низкая самооценка

Бывший "недолюбленный ребенок" нерешителен и панически боится сделать важный выбор. Часто такие люди готовы выполнять тяжелую работу за копейки, поскольку уверены, что не достойны большего.

9. Жизнь вдали от "родового гнезда"

Поскольку контакты с родителями болезненны для недолюбленных в детстве взрослых, они стремятся избегать общения с ближайшими родственниками. Обычно такие люди стараются уехать жить в другой город или хотя бы снять квартиру при первой возможности.

10. Проблемы с собственными детьми

Есть большая доля вероятности, что "недолюбленная" мать (или отец) будет равнодушно относиться к своему ребенку, копируя манеру поведения родителей. Но возможен и противоположный вариант, когда сына или дочь начинают чрезмерно баловать. Естественно, что такие перекосы в воспитании быстро приводят к большим проблемам.

Самой природой задумано, что для личностного роста и правильного развития любому ребенку необходима родительская любовь. Но все дети разные. Ощущая острую нехватку тепла и ласки со стороны родителей, одни будут молча страдать, а другие начинают доставлять неприятности плохим поведением, пытаясь привлечь к себе хотя бы негативное внимание.

К сожалению, многие нерешенные проблемы недолюбленные дети забирают во взрослую жизнь. Поэтому, если вы заметили у себя вышеперечисленные признаки, то лучше обратитесь за помощью к специалисту. И, конечно же, постарайтесь дать своему ребенку как можно больше любви и внимания!