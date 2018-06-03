Три простых совета, которые помогут выбрать красную помаду

Красная помада способна превратить любой образ в более сексуальный и раскрепощенный. Но как выбрать свою помаду и не ошибиться с выбором?

Цветотип кожи. Если у вас теплый оттенок кожи, тогда выбирайте такие оттенки красного как: коралловый, каштановый, морковный или кирпичный. А если вы обладательница холодного цветотипа, тогда лучше выбирать помаду такого оттенка: пурпурный, цвет фуксия, винный, сливовый, малиновый или ярко-красный, пишет Ivona.bigmir.net.

Цвет волос. Для блондинок идеально подойдут все ягодные оттенки красного цвета. Если вы рыжеволосая, тогда отдайте предпочтение малиновым или сливовым оттенкам. А вот для брюнеток лучше всего выбирать насыщенные оттенки красной помады: бордо, вышневые и винные.