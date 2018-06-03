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Три простых совета, которые помогут выбрать красную помаду

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ФОТО: Scanpix

Красная помада является универсальным оттенком, которая подходит абсолютно любой женщине. Помимо этого красная помада будет уместна не только в деловом образе, но и в любом другом стиле: повседневном и вечернем.

Красная помада способна превратить любой образ в более сексуальный и раскрепощенный. Но как выбрать свою помаду и не ошибиться с выбором?

Цветотип кожи. Если у вас теплый оттенок кожи, тогда выбирайте такие оттенки красного как: коралловый, каштановый, морковный или кирпичный. А если вы обладательница холодного цветотипа, тогда лучше выбирать помаду такого оттенка: пурпурный, цвет фуксия, винный, сливовый, малиновый или ярко-красный, пишет Ivona.bigmir.net.

Цвет волос. Для блондинок идеально подойдут все ягодные оттенки красного цвета. Если вы рыжеволосая, тогда отдайте предпочтение малиновым или сливовым оттенкам. А вот для брюнеток лучше всего выбирать насыщенные оттенки красной помады: бордо, вышневые и винные.

Цвет глаз. Для обладательниц голубых глаз идеальным вариантом будут вишневые оттенки помад. Если у вас карие глаза, тогда стоит выбирать помады в ярко-красном оттенке. Для зеленых глаз отлично подойдут помады терракотового цвета и морковные тона.

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