Люди с лишним весом наслаждаются едой меньше остальных

Сотрудники Бангорского университета разработали мобильное приложение. Его установили 53 участника исследования. 33 добровольца страдали ожирением, а остальные имели нормальную массу тела. В течение 2 недель добровольцы оценивали степень удовлетворенности от съеденной пищи и фиксировали моменты голода. Оказалось, что участники с ожирением в среднем чувствовали желание перекусить реже, чем люди с нормальным весом. Так, люди с избыточным весом испытывали тягу к еде 5 раз в день, а стройные добровольцы - 6 раз в день, пишет Meddaily.ru .

Люди с нормальным весом обычно ели в те моменты, когда голод был особенно силен. Участники, страдавшие от ожирения, принимали пищу не из-за голода, а потому что хотели насладиться вкусом определенного блюда. Кроме того, люди с нормальной массой тела испытывали больше удовлетворения после еды, чем добровольцы с лишним весом. Таким образом, острое желание поесть, возникающие у полных людей, зачастую можно объяснить необходимостью почувствовать вкус пищи.