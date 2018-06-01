Психологи рассказали, как влюбить в себя родителей избранника при первой же встрече

Конечно, идти на тренировку лучше не прямо перед знакомством с родителями, иначе у вас не будет сил на то, чтобы им понравиться, а утром. И на всякий случай напомним: не забудьте принять душ и переодеться.

6. Помните: вы не на допросе

Вы с родителями избранника пока только знакомитесь, и допустимые границы вам пока еще не известны. Вполне может случиться так, что вам зададут вопрос, который вы посчитаете бестактным. Помните: вы не на допросе и отвечать не обязаны.

Если вопрос родителей избранника вас взволновал, мысленно досчитайте до 5, глубоко вдохните и выдохните, а потом как ни в чем не бывало улыбнитесь и скажите, что не хотели бы говорить на эту тему.

7. Не комментируйте прошлое избранника

Разговор не всегда идет по определенному плану, и часто все оказывается совсем не так, как мы себе представляем это в своей голове. Готовы ли вы к рассказу мамы или отца своего любимого человека о том, с кем он до этого встречался?

Вне зависимости от того, что вам говорят, нужно держаться нейтрально и не позволять себе негативных комментариев. Вы ведь не хотите, чтобы вас запомнили как «этого несдержанного парня» или «ту ужасную сплетницу»? Поэтому на замечание о том, что «его бывшая была ходячим кошмаром», лучше ответить, что теперь он с вами, и ему ничего больше не грозит.

8. Не реагируйте на негатив

Иногда комментарии с долей злорадства можно услышать от родителей не только в адрес бывших пассий вашего партнера, но и в свой собственный. Мама вашего парня может сказать: «Ты такая худая. Ты не болеешь случайно?» Она вроде и не хотела вас обидеть, но неприятный осадок все равно остается.

Бывают и случаи, когда колкие комментарии — это своеобразная проверка на стрессоустойчивость. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — улыбаться. Это не только покажет, что вы являетесь сильной личностью, которую не так просто вывести из себя, но и действительно поможет вам справиться со стрессом.

9. Предложите заплатить за себя самостоятельно

В конце ужина, если он проходил в ресторане, конечно, предложите заплатить за себя самостоятельно. Даже если в это заведение вас пригласили родители партнера и они настаивают на оплате счета, такой шаг будет не лишним.

Он показывает, что вы самодостаточная и независимая личность, которая умеет зарабатывать деньги. Если родители в конце концов не позволят вам заплатить по счету, они все равно отметят для себя предложение это сделать и оценят его положительно.