Не делайте так! Десять способов испортить вкус жареной курицы

Ошибка №1: Большие куски

Больше – не всегда лучше, особенно если речь заходит о жарке курицы. Даже если кусочки уже покрылись хрустящей корочкой и выглядят вполне готовыми, внутри мясо может оказаться сырым – а так недолго и отравиться, пишет Goodhouse.ru.

Ошибка №2: Целые грудки

Никогда не жарьте куриные грудки целиком! Их нужно делить на две части – так белое мясо не успеет засохнуть и приготовится более равномерно.

Ошибка №3: Влага

Всегда удаляйте влагу с поверхности курицы перед ее погружением в горячее масло. Слишком влажное мясо хорошо не прожарится, даже если обвалять его в муке.

Ошибка №4: Толстый слой панировки

Слишком толстый слой муки, напитавшись маслом во время жарки, превратится в жирный и влажный кляр. Чтоб избежать этого, воспользуйтесь методом легкой панировки.

Поместите достаточное количество приправленной специями муки в герметично закрывающийся пластиковый пакет.

Сложите в него заранее подготовленные куски курицы (не более 2/3 пакета).

Зафиксируйте края и энергично его встряхните – так, чтобы мясо со всех сторон покрылось мукой.

Ошибка №5: Неподходящая посуда

Даже если вам приходится жарить много курицы сразу, никогда не делайте этого в кастрюле или другой глубокой посуде. Только на сковороде можно получить приятную хрустящую текстуру и равномерную прожарку.

Ошибка №6: Не тем боком!

Выкладывая кусочки курицы в раскаленное масло, убедитесь в том, что все они лежат кожей вниз. Если этого не сделать, не хватит жара - а значит, жир не растопится, и кожа получится мягкой и влажной. Даже звучит ужасно!

Ошибка №7: Неправильная температура

Перед тем, как выложить курицу на сковороду, масло нужно хорошо раскалить. Это один из главных факторов успеха при приготовлении блюда. В начале жарки температура масла должна быть не ниже 180 градусов. Затем ее можно немного снизить, но желательно удерживать на уровне 140-150 градусов, иначе процесс превратится в тушение.

При более высокой температуре кожа быстро сгорит, а мясо не успеет приготовиться.

Ошибка №8: В тесноте… и в обиде

Не нужно стараться выложить все мясо на сковородку сразу, лучше пожарить его в несколько приемов. Во-первых, пространство между кусками нужно, чтобы аккуратно их перевернуть. А во-вторых, если мясу будет тесно, температура масла понизится, курица пустит сок и будет скорее тушиться, чем жариться.

Ошибка №9: Открытая сковорода

Бытует мнение, что курицу нужно жарить, не прикрывая сковороду крышкой. Это не совсем так. В закрытой емкости жар удерживается на стабильно высоком уровне. Это способствует вытапливанию жира и воды из кожи и равномерной прожарке мяса.

Если вы видите, что на дне сковороды образовалась водянистая подливка, не беспокойтесь: в скором времени лишняя жидкость выпарится, и курица останется хрустящей.

Ошибка №10: Слишком быстрая подача к столу