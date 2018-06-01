Узнайте, почему всегда нужно стирать новые вещи после покупки

Даже если вы принесли из магазина новенькую, не распакованную вещь, которую вы не примеряли и никто не примерял — отправьте ее в стирку, прежде, чем надеть. И вот в чем причина, пишет Goodhouse.ru.

Циклы обработки новых вещей

Мало кто из нас задумывается, что приносит с собой ткань, из которой сшита наша одежда. А ведь она проходит несколько циклов обработки, прежде чем попадет на полку в магазине.

Изначально все натуральные ткани (нити) грязно-коричневые. Их вымачивают в хлорке, перекиси водорода, кислотах или других отбеливателях, чтобы лишить естественного цвета. После чего высушивают и продувают. Что остается на ткани? Правильно, мельчайшие высохшие частицы раствора, в котором ее отбеливали. И еще прореагировавшие с отбеливателем остатки пигмента.

Если вы наденете эту свежесшитую вещь на себя, а у вас чувствительная кожа, вы можете заполучить раздражение. От легкой крапивницы до тяжелого контактного дерматита.

Цикл второй — окрашивание ткани сплошным фоном или нанесение набивного рисунка

Процедура та же. Влажная краска (анилиновые азокрасители) наносится на ткань, после чего ее сушат. Сдувают то, что высохло на поверхности ткани. Но чем более фактурная и толстая ткань, тем больше микрочастиц высохшей краски на ней остается.

В чистом виде большинство анилиновых красителей канцерогенны. Одежда может не краситься, потому что крупинки краски запеклись и не растворяются в воде. Но они с вашим потом попадают вам на тело.

Цикл третий — предпродажная подготовка

Чтобы готовая одежда, даже самая натуральная, не покрылась плесенью и не смялась, пока ее везут в контейнерах из Китая до магазина, ее обрабатывают.

Ее обрабатывают водоотталкивающими пропитками, о гипоаллергенности которых, поверьте, не заботится никто.

И еще ее обрабатывают формальдегидной смолой, чтобы на ткани не было сильных неисправимых заломов.