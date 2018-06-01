Женщина повесилась после удаления яичников врачом без ее согласия

Жительница Великобритании Люсинда Метуен-Кэмпбелл из Уэльса покончила с собой вскоре после хирургической операции, во время которой у нее удалили яичники. Причем это удаление произошло без согласия пациентки, что кажется немыслимым. Операцию проводили в больнице Spire Bristol Hospital в ходе хирургического лечения расстройства кишечника. Впоследствии хирург заявил женщине, что ее яичники «пришлось удалить», так как они «могли быть» причиной расстройства. Доктор Тони Диксон приобрел международную репутацию благодаря операциям по использованию специальной сетки для лечения проблем кишечника. Однако его операция на Люсинде привела к тому, что у женщины появились еще более сильные боли, пишет Medikforum.ru.

Ее бывший партнер рассказал, что боли все время росли, и никакой специалист не мог решить эту проблему. Женщина решилась на операцию с сеткой, но она оказалась безуспешной. Затем последовала еще одна корректирующая операция, после которой все стало совсем плохо. Некоторое время назад 58-летнюю Люсинду обнаружили повесившейся в ее квартире в Суонси. Она оставила записку 19-летнему сыну, в которой попросила у него прощения. По словам патологоанатома, боль после операции у женщины была просто невыносимой, и она, вне всяких сомнений, повлияла на ее психику.