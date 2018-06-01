Первая беременность странно влияет на женский голос

«После того, как у женщины рождается ребенок, тональность ее голоса снижается, а звучание становится более монотонным. Эти изменения наблюдаются на протяжении года, после чего голос вновь становится «нормальным», - рассказали авторы проекта о необычном явлении на страницах журнала, пишет Medikforum.ru.

В их исследовании приняли женщины, с которыми работали в течение нескольких лет. Учеными делались аудиозаписи с голосами женщин. Всех участниц разделили на две группы – тех, кто родил ребенка, а также нерожавших. Оказалось, что материнство меняло женский голос.

Предыдущие исследования показывали, что человек, который говорит низким голосом, неосознанно воспринимается другими как более зрелый и способный управлять ситуацией. Возможно, с этим обстоятельством связны и те изменения, которые происходят с женским голосом из-за беременности. Слова матери начинают звучать более убедительно, чтобы ребенок и окружающие следовали ее указаниям, допускают специалисты.