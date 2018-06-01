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Как приготовить рататуй на сковороде за 15 минут

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ФОТО: jongjai jongkasemsuk / PantherMedia / jongjai jongkasemsuk

Рататуй – это летнее французское блюдо из овощей. Его можно запечь в духовке, а можно приготовить на сковороде за считанные минуты. Чем мельче будут нарезаны овощи, тем меньше понадобится времени на приготовление.

Быстрый рататуй на сковороде

Ингредиенты:

    2 ст.л. оливкового масла

    1 красный болгарский перец

    1 желтый болгарский перец

    2 зубчика чеснока

    1 баклажан

    2 цуккини

    1 ст.л. красного винного уксуса

    6 маленьких помидоров

    1/4 стакана воды

    соль

    сахар

    молотый перец

    2 веточки базилика

Рецепт приготовления:

Нагреть оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем огне, передает Segodnya.ua.

Добавить нарезанный болгарский перец и измельченный чеснок. Готовить, помешивая, в течение 3-5 минут.

Нарезать баклажан и цуккини, посолить и оставить постоять на несколько минут. Промыть и добавить в сковороду. Жарить, помешивая, 3-5 минут.

Добавить красный винный уксус и нарезанные помидоры без кожицы, готовить в течение 30 секунд. Влить 1/4 стакана воды. Если помидоры кислые, можно добавить немного сахара.

Приправить солью и перцем, добавить нарезанный базилик. Довести до кипения. Тушить на медленном огне под крышкой 5 минут, пока овощи не станут мягкими и соус не загустеет.

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