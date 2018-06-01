Как приготовить рататуй на сковороде за 15 минут

Рататуй – это летнее французское блюдо из овощей. Его можно запечь в духовке, а можно приготовить на сковороде за считанные минуты. Чем мельче будут нарезаны овощи, тем меньше понадобится времени на приготовление.
Быстрый рататуй на сковороде
Ингредиенты:
2 ст.л. оливкового масла
1 красный болгарский перец
1 желтый болгарский перец
2 зубчика чеснока
1 баклажан
2 цуккини
1 ст.л. красного винного уксуса
6 маленьких помидоров
1/4 стакана воды
соль
сахар
молотый перец
2 веточки базилика
Рецепт приготовления:
Нагреть оливковое масло в большой сковороде с толстым дном на среднем огне, передает Segodnya.ua.
Добавить нарезанный болгарский перец и измельченный чеснок. Готовить, помешивая, в течение 3-5 минут.
Нарезать баклажан и цуккини, посолить и оставить постоять на несколько минут. Промыть и добавить в сковороду. Жарить, помешивая, 3-5 минут.
Добавить красный винный уксус и нарезанные помидоры без кожицы, готовить в течение 30 секунд. Влить 1/4 стакана воды. Если помидоры кислые, можно добавить немного сахара.
Приправить солью и перцем, добавить нарезанный базилик. Довести до кипения. Тушить на медленном огне под крышкой 5 минут, пока овощи не станут мягкими и соус не загустеет.