Рецепт: весенний торт в честь дня рождения

«Как именинника, так и выпускника по-весеннему мог бы порадовать торт из зернистого творога с киви», – сказала Хакман.

Для торта из зернистого творога с киви понадобится:

ФОТО: Maxima

Печенья – 175 г

Сливочного масла – 80 г

Зернистого творога – 300 г

Сметаны – 100 г

Сливок – 200 г

Сахара – 50 г

Желатина – 11 г

Смеси для приготовления желе со вкусом киви – 1 пачка

Киви – 2-3 шт

Готовим так:

приготовления основы торта измельчите в блендере печенье с предварительно растопленным маслом. Распределите равномерно смесь в форме диаметром 22 см и оставьте затвердевать. Приготовление торта начните с желатина. Залейте желатин холодной водой и оставьте набухать. Используйте для этого емкость, которая выдерживает высокую температуру. Пока желатин набухает, используйте время для приготовления крема. Для этого взбейте сливки с сахаром до образования плотной пены. Теперь добавьте маленькими порциями сметану и перемешайте. То же самое проделайте с зернистым творогом. Крем для торта должен представлять собой однородную массу.

Теперь возьмите емкость с желатином. Набухший желатин следует растопить на водяной бане. Для этого в отдельную посуду налейте горячую воду и поставьте в воду емкость с желатином. Теперь нагрейте воду на маленьком огне, помешивая желатин. Не доводите желатин до кипения.

Возьмите небольшую порцию вбитого крема и перемешайте с растопленным желатином. Получившуюся смесь добавьте к остальному крему. Готовый крем вылейте на основу торта. Теперь необходимо поставить торт холод на некоторое время до застывания крема, лучше всего на ночь. Достаньте торт из холодильника, украсьте кусочками киви (можно добавить другие любимые фрукты или заменить на них).

Для украшения торта приготовьте желе со вкусом киви по инструкции на упаковке. Залейте этим желе кусочки киви на торте. Помните, что при заливании желе должно быть охлажденным.