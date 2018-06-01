Пре-шампунь и еще пять необычных средств для волос

Пре-шампуни

Они появились еще пару лет назад и пытались затмить праймеры (которые стали настолько популярными, что сейчас ими даже хайлайтер можно заменить), подготавливающие кожу к макияжу. Идея готовить волосы к мытью казалась нескольким маркам очень даже привлекательной. В чем же смысл?

Итак, ты знаешь, что из-за жесткости воды (звучит, конечно, как оксюморон, но это правда) и агрессивных химических веществ в составе обычный шампунь может вымыть с корней волос белок и цвет (опасность поджидает прежде всего тех, у кого окрашены волосы). С помощью масел и керамидов, входящих в состав, эти самые пре-шампуни уплотняют волосы и не дают полезным веществам уходить. Причем наносить его можно как непосредственно перед мытьем головы, так и на ночь.

Секрет непопулярности этих средств, похоже, в том, что их нишу заняли кондиционеры. Хоть стилисты и уверяют, что это уже скорее «лечение», а не профилактика, покупатели не спешат добавлять в свою бьюти-рутину пре-шампуни.

Жидкий воск

По сути, гибрид спрея и воска: от первого средства получаем фиксацию прически, от второго — ее подвижность (то есть не зацементированные волосы, как это случалось раньше после применения лаков). Вещь скорее салонная, хотя приобрести ее можно и простому обывателю, который готов на смелые укладки, в первую очередь с короткими стрижками.

Салфетки для волос

В Америке эти новинки уже вовсю пользуются спросом, и у них есть все шансы полюбиться и нашей публике. В общем-то, все это уже давно напрашивалось — салфетки, которые могут заменить средства для волос. Например, уже существуют антистатические салфетки и салфетки, заменяющие сухой шампунь (то есть придают волосам «чистый» вид). Вряд ли они способны заменить полноценные банки, но вот в дорогу такие новинки грех не взять.

Ленты для фиксации волос во время косметических процедур

В общем-то, можно фиксировать волосы с помощью самых простых резинок и ободков. Но производители и тут подсуетились и предложили специальные повязки и липучки с зубчиками, которые позволяют не лезть волосам в лицо во время очищения и не повреждают волосы, да и выглядят вполне мило. Видимо, старались для тех, кто даже дома во время обычных дел хочет выглядеть прекрасно (все мы?). Кстати, во время спорта эти придумки тоже можно использовать.

Расческа для влажных волос

На самом деле, у профессионалов целый арсенал оружия расчесок на все случаи жизни, но вот к простым смертным многие из них стали попадать относительно недавно. Одно из последних новшеств — специальная расческа с мягкими щетинками для мокрых волос, ею можно пользоваться прямо в душе, чтобы аккуратно распределить кондиционер по длине волос. Но самая главная ее функция — это распутывать влажные локоны без всякого вреда для них (а это не каждая расческа сумеет сделать).

Оттеночный крем